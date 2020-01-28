Tahran, İRNA- Tahran'da 7. Su Arıtma Tesisi ile Su ve Enerji Yönetimi 2. Etabı 28 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından açıldı. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari
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İslam Devrimi zaferi yıldönümünde İran'ın dört bir yanında 105 bin okulun zili çalınacak
Tahran, İRNA- Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu İl Başkanı Hüccetü'l-İslam Muhsin Mahmudi,…
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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, bu ülkede barış ve istikrar sürecini hızlandırır
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Başdanışman…
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İsfahan Tarihi Müşirülmülk Evi'nden kareler
İsfahan, İRNA- İsfahan'da Safevi döneminde inşa edilen Müşirülmülk Evi, Müşir-i Ensari ailesinin…
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Doğu Azerbaycan'a yabancı yatırım akışı devam ediyor
Tebriz, İRNA- İran'ın yabancı yatırım çeken illerinin başında gelenlerden biri Tebriz kentinin…
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Tahran'da su ve elektrik projeleri toplu açılış töreninden kareler
Tahran, İRNA- Tahran'da 7. Su Arıtma Tesisi ile Su ve Enerji Yönetimi 2. Etabı 28 Ocak Salı…
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Tahran İmamzade Salih Türbesi'nde düzenlenen " Gök Yasemin" Sergisinden kareler
Tahran, İRNA- Tahran'ın kuzetinde yer alan İmamzade Salih Türbesi'nde Medine'yi ve Hz. Fatime'nin…
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Rudser Gerden Kalesi
Reşt, İRNA- 90 metrekarelik Gerden Kalesi, Gilan ilinin Rudser ilçesisin Rehimabad bölgesinde…
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Korona virüs nedeniyle İran’a gelen Çinli yolcular havalimanında kontrolden geçirildi
Tahran, İRNA- 28 Ocak günü Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan…
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15 ülkeden 33 takım Bender Abbas Plaj Voleybol Dünya Turun'na katılacağını duyurdu
Bender Abbas, İRNA- Hürmüzgan İl Voleybol Kurulu Başkanı Feridun İlhami, şimdiye kadar 15 ülkeden…
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Şiraz'da düzenlenecek Fecr Badminton Kupası'na 14 ülke katılacak
Tahran, İRNA- 29. Uluslararsı İran Fecr Badminton Kupası, İran'da İslam Devrimi'nin zaferi…
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