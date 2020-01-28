28 Oca 2020 18:31
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News Code: 83651727
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Tahran'da su ve elektrik projeleri toplu açılış töreninden kareler

Tahran, İRNA- Tahran'da 7. Su Arıtma Tesisi ile Su ve Enerji Yönetimi 2. Etabı 28 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından açıldı. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari

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