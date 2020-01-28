28 Oca 2020 18:26
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News Code: 83651650
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Tahran İmamzade Salih Türbesi'nde düzenlenen " Gök Yasemin" Sergisinden kareler

Tahran, İRNA- Tahran'ın kuzetinde yer alan İmamzade Salih Türbesi'nde Medine'yi ve Hz. Fatime'nin şahadetini sembolik olarak sergileyen "Gök Yasemin" başlıklı sergi, Fatimiye Yas Günleri vesilesiyle 26 Ocak- 11 Şubat tarihleri arasında Tahran'ın Tecriş Meydanı'nda İmamzade Salih Türbesi'nde düzenlenmektedir. Fotoğrafçı: Bahar Takizade

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