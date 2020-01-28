Rudser Gerden Kalesi

Reşt, İRNA- 90 metrekarelik Gerden Kalesi, Gilan ilinin Rudser ilçesisin Rehimabad bölgesinde üç kat olarak yer almaktadır. Lalede malzeme olarak taş, harç ve tahta kullanılmıştır. Tarihi demir Çağı'na kadar (2800 ila 3200 yıl önce) uzanıyor. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi