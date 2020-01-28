Reşt, İRNA- 90 metrekarelik Gerden Kalesi, Gilan ilinin Rudser ilçesisin Rehimabad bölgesinde üç kat olarak yer almaktadır. Lalede malzeme olarak taş, harç ve tahta kullanılmıştır. Tarihi demir Çağı'na kadar (2800 ila 3200 yıl önce) uzanıyor. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi
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İslam Devrimi zaferi yıldönümünde İran'ın dört bir yanında 105 bin okulun zili çalınacak
Tahran, İRNA- Tahran İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu İl Başkanı Hüccetü'l-İslam Muhsin Mahmudi,…
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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, bu ülkede barış ve istikrar sürecini hızlandırır
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Başdanışman…
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Doğu Azerbaycan'a yabancı yatırım akışı devam ediyor
Tebriz, İRNA- İran'ın yabancı yatırım çeken illerinin başında gelenlerden biri Tebriz kentinin…
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Tahran, İRNA- Tahran'da 7. Su Arıtma Tesisi ile Su ve Enerji Yönetimi 2. Etabı 28 Ocak Salı…
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Tahran İmamzade Salih Türbesi'nde düzenlenen " Gök Yasemin" Sergisinden kareler
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Rudser Gerden Kalesi
Reşt, İRNA- 90 metrekarelik Gerden Kalesi, Gilan ilinin Rudser ilçesisin Rehimabad bölgesinde…
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Korona virüs nedeniyle İran’a gelen Çinli yolcular havalimanında kontrolden geçirildi
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Bender Abbas, İRNA- Hürmüzgan İl Voleybol Kurulu Başkanı Feridun İlhami, şimdiye kadar 15 ülkeden…
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Tahran, İRNA- 29. Uluslararsı İran Fecr Badminton Kupası, İran'da İslam Devrimi'nin zaferi…
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