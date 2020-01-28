28 Oca 2020 18:17
Journalist ID: 2394
News Code: 83651198
0 Persons

Korona virüs nedeniyle İran’a gelen Çinli yolcular havalimanında kontrolden geçirildi

Tahran, İRNA- 28 Ocak günü Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan Çinli yolcular, Korona virüs taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için kontrolden geçirildi. Çin'de acil durumunun ilan edilmesinden bu yana virüsü taşıyanları teşhis planı devreye girmiştir. Fotoğrafçı:Davud Kahrdar

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 14 =