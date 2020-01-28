Şahrud, İRNA- Şahrud Müzesi, arkeoloji ve antropoloji olarak adlandırılan iki bölümden oluşmaktadır. Bu müzede 800'den fazla tarihi eser içeren iki arkeoloji ve antropoloji bölümü vardır. En eski eseri, Simnan ilinde yer alan Şahrud'un Çekmak tepesinde 8000 yıl önceye uzanan taş ve kemik aletleridir. Şahrud Müzesi binası 1929 yılında inşa edilmiş ve 1888 bo ile İran Ulusal Anıtlar Miras Listesi'ne kaydedilmiştir. Fotoğrafçı: Abid Mirmesumi