Şahrud, İRNA- Şahrud Müzesi, arkeoloji ve antropoloji olarak adlandırılan iki bölümden oluşmaktadır. Bu müzede 800'den fazla tarihi eser içeren iki arkeoloji ve antropoloji bölümü vardır. En eski eseri, Simnan ilinde yer alan Şahrud'un Çekmak tepesinde 8000 yıl önceye uzanan taş ve kemik aletleridir. Şahrud Müzesi binası 1929 yılında inşa edilmiş ve 1888 bo ile İran Ulusal Anıtlar Miras Listesi'ne kaydedilmiştir. Fotoğrafçı: Abid Mirmesumi
-
İran'ın Gülistan ilinde üretilen mallar dünyanın 32 ülkesine ihraç edilmektedir
Gürgan, İRNA- Gürhan Sanayi, Maden ve Ticaret Kurumu Başikan Yardımcısı Dervişali Hasanzade,…
-
İran ve FAO'dan Urmiye Gölü'nün canlanma projelerinde teknik iş birliği
Tahran, İRNA- BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Urmiye Gölü'nün canlandırılması için uygulanan ulusal…
-
Kirman 9 ayda 3 bin Çinli turisti ağırladı
Kirman, İRNA- Kirman Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Muhammedmehdi…
-
Uydu fırlatma telelini yok ettik
Tahran, İRNA- İran Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumu Uzay Grubu Sözcüsü Ahmed Hüseyni, dünya…
-
Taciklerden Mevlana’nın Mesnevi eserine büyük ilgi
Tahran, İRNA- Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Fars edebiyatı üzerine binlerce cilt kitap…
-
Doğu Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ortak kültürel miras, ikili iş birliğini güçlendirmektedir
Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Murtaza…
-
Şahrud Müzesi
Şahrud, İRNA- Şahrud Müzesi, arkeoloji ve antropoloji olarak adlandırılan iki bölümden oluşmaktadır.…
-
UNAMA Başkanı, İran'ı Afganistan sorunlarının çözümünde olumlu rolünden dolayı takdir etti
Tahran, İRNA- Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Tadamiçi Yamamoto,…
-
İran sanayi malları ihracatı yüzde 30 büyüme kaydetti
Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran takviminin ilk 9 ayında (21…
-
İran'da ilaç üretimi yılın ilk 9 ayında %29.6 artış gösterdi
Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, yılın ilk 3…
yorumunuz