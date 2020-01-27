Mehabad,İRNA- İran'ın Türkiye sınırında bulunan Batı Azerbaycan iline bağlı tarihi Mahabad şehrinde, Safevi döneminden kalma Mirza Resul Hamamı Müzesi, güzel mimarisi ve ihtişamıyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğrafçı: Cemil Azadmeniş
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İsfahan'da nakış işleyenler sanatlarını gözler önüne seriyor
İsfahan, İRNA- İsfahan'ın kalbi konumunda olan ve İran'ın en eski meydanlarından biri olan…
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Trump'ın Farsça'yı kullanması bu dilin gücünü gösteriyor
Tahran, IRNA- İran Sadi Enstitüsü Başkanı Gulamali Haddad Adil, ABD Başkan'ının Farsça'yı twitter'da…
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Mahabad Mirza Resul Hamamı
Mehabad,İRNA- İran'ın Türkiye sınırında bulunan Batı Azerbaycan iline bağlı tarihi Mahabad…
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Çinlilerin İran'a girmek için tıbbi kartı olması gerekiyor
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, Çin vatandaşlarının İran'a girmek…
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ABD'nin Afganistan'ı işgali sonrası uyuşturucu madde üretimi 50 kat artmıştır
Tahran, IRNA- İran Polis Teşkilatı Başkanı General Hüseyin Eşteri, ABD'nin Afganistan'ı işgali…
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Şiraz'da düzenlenen 'Doğanın Kavramı' temalı fotoğraf sergisinden görüntüler
Şiraz, IRNA- Şiraz'da doğa ve hayvanlar bağlamında 'Doğanın Kavramı' temalı bir fotoğraf sergisi…
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Tahran Senfoni Orkestrası'ndan kareler
Tahran, IRNA- İranlı-Avusturyalı piyanist Mitra Kutte'nin eşliğinde, konuk şef Berdiya Kiyaras'ın…
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Dünyanın alçı başkenti: Simnan
Simnan, IRNA- Başkent Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan ilinde yaklaşık 40 alçı fabrikası…
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UNAMA Başkanı Tahran’da
Tarhan, İRNA- Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) Twitter hesabından…
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2020 Dünya Alp Disiplini Gençler Şampiyonasına İran ev sahipliği yapacak
Tahran, İRNA- Dünya Kayak Federasyonu, 2020 Dünya Gençler Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'nın…
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