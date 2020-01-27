27 Oca 2020 15:27
Journalist ID: 2394
News Code: 83650397
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Mahabad Mirza Resul Hamamı

Mehabad,İRNA- İran'ın Türkiye sınırında bulunan Batı Azerbaycan iline bağlı tarihi Mahabad şehrinde, Safevi döneminden kalma Mirza Resul Hamamı Müzesi, güzel mimarisi ve ihtişamıyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğrafçı: Cemil Azadmeniş

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