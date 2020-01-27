27 Oca 2020 14:29
Journalist ID: 2394
News Code: 83649627
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Şiraz'da düzenlenen 'Doğanın Kavramı' temalı fotoğraf sergisinden görüntüler

Şiraz, IRNA- Şiraz'da doğa ve hayvanlar bağlamında 'Doğanın Kavramı' temalı bir fotoğraf sergisi düzenlenmektedir. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri

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