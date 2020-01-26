Tahran, IRNA- Tahran’da bulunan Halı Müzesi 12000 metre kare alana yayılmaktadır. 1977 yılında açılışı yapılan müzenin binası 3400 metre karedir ve binanın dışı halı dokuma tezgahını anımsatmaktadır. Müzenin kütüphanesinde halı ile ilgili çeşitli dillerde 3500 kitap mevcuttur.
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Kılıçdaroğlu, Türkiye, İran, Suriye e Irak’ın Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmasını önerdi
Ankara, IRNA- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin acilen…
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Traktör Futbol Kulübü taraftarları Elazığ depreminden dolayı destek tezahüratı yaptı
Ankara, IRNA- İran'da en çok Türk taraftarı bulunan Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'ın…
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İran Halı Müzesi
Tahran, IRNA- Tahran’da bulunan Halı Müzesi 12000 metre kare alana yayılmaktadır. 1977 yılında…
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1600 tondan fazla bitkisel ilaç ihraç edildi
Tahran, IRNA- Yılın ilk 10 ayında (21 Mart 2019-21 Ocak 2020) İran’ın 16 ilinden 1632 ton çeşitli…
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İran İçişleri Bakanı Türkiye depreminden dolayı Türk meslektaşına başsağlığı diledi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmani Fezli, Türkiye depreminden…
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Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Lübnan’da…
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Zarif: Trump’ın İran ile görüşme rüyası, boş bir hayaldir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump’ın…
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İran ve Umman denizcilik ve enerji güvenliğinin devamı için işbirliğine vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İran ve Umman Dışişleri Bakanları denizcilik ve enerji güvenliğinin devamı için…
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İran’da şüpheli bir Corona virüs vakası yoktur
Tahran,İRNA- İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Hüseyin…
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Yezd, İran’ın 8. Büyük ihracat yapılan ili
Yezd, IRNA- Yezd ili 380 milyon dolarlık ihracat rakamı ile İran’ın 8. Büyük ihracat ilidir.
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