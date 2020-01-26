İran Halı Müzesi

Tahran, IRNA- Tahran’da bulunan Halı Müzesi 12000 metre kare alana yayılmaktadır. 1977 yılında açılışı yapılan müzenin binası 3400 metre karedir ve binanın dışı halı dokuma tezgahını anımsatmaktadır. Müzenin kütüphanesinde halı ile ilgili çeşitli dillerde 3500 kitap mevcuttur.