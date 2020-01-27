İsfahan'da nakış işleyenler sanatlarını gözler önüne seriyor

İsfahan, İRNA- İsfahan'ın kalbi konumunda olan ve İran'ın en eski meydanlarından biri olan Nakş-ı Cihan Meydanı, İran mimarisinin ihtişamını dünyaya sergiliyor. Meydanın güzelliğini tamamlayan camiler, saraylar, pazarlar ve düzinelerce küçük ve büyük binadır. Ancak meydanın köşesinden gelen gürültü sizi ona doğru çeker. Nakş-ı Cihan Meydanı İran'da İmam Meydanı olarak da anılır. İsfahan'ın merkezinde bulunan, İran'ın ve Güneybatı Asya'nın en geniş meydanı. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki meydanın etrafı İran sahası Türk hanedanlarından Safavilerden kalma Âli Kapı, Şeyh Lütfullah Camii, Şah Camii gibi tarihi yapılar ile çevrilidir. Kameraman: Meryem Al-i Mümin