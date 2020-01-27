İsfahan'da nakış işleyenler sanatçılar, sanatlarını gözler önüne seriyor

İsfahan, İRNA- İsfahan'ın kalbi konumunda olan ve İran'ın en eski meydanlarından biri sayılan Nakş-ı Cihan Meydanı, İran mimarisinin ihtişamını dünyaya sergiliyor. Meydanın güzelliğini tamamlayan camiler, saraylar, pazarlar ve düzinelerce küçük ve büyük binalardır. Bütün bunlara rağmen meydanın köşesinden gelen nakış sanatçılarının sanatlarını işlerken çıkardıklar sesler, ilginizi çekebilir. Nakş-ı Cihan Meydanı İran'da İmam Meydanı olarak da anılır. İsfahan'ın merkezinde bulunan, İran'ın ve Güneybatı Asya'nın en geniş meydanı. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ndeki meydanın etrafı, Türk hanedanlarından Safavilerden kalma Âli Kapı, Şeyh Lütfullah Camii, İmam Humeyni Camii gibi tarihi yapılar ile çevrilidir. Kameraman: Meryem Al-i Mümin
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