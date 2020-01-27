27 Oca 2020 14:22
Journalist ID: 2394
News Code: 83649286
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Tahran Senfoni Orkestrası'ndan kareler

Tahran, IRNA- İranlı-Avusturyalı piyanist Mitra Kutte'nin eşliğinde, konuk şef Berdiya Kiyaras'ın yönettiği Tahran Senfoni Orkestrası Tahran'ın Vahdet Salonun'da nda düzenlendi. Fotoğrafçı: Muctaba Mahmudlu

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