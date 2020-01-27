Dünyanın alçı başkenti: Simnan

Simnan, IRNA- Başkent Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan ilinde yaklaşık 40 alçı fabrikası bulunuyor. Ülkenin alçı madenlerinin %80'i bu ilde bulunmaktadır ve Simnan, dünyanın alçı başkenti olarak bilinir. Simnan ilindeki alçı sanayi işleri, ilin en istikrarlı çalışma sektörleri arasında yer alır. Fotoğraflar, ilde faaliyet gösteren fabrikalardaki alçı endüstrinin faaliyetlerinin sadece bir kısmını gösteriyor.Simnan ilinin üç buçuk milyar ton jeolojik rezervi ve 5.500 milyon tondan fazla kesin mineral rezervi bulunmaktadır ve Bu birimlerin 4.200 kullanıcıları için istihdam yaratmıştır. Fotoğrafçı: Abid Mirmasumi