26 Oca 2020 14:38
Journalist ID: 2394
News Code: 83648859
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Tebriz Traktör Fabrikası

Tebriz, IRNA- Merkezi Tebriz’de bulunan Taktör Fabrikası 1968 yılında Romanya ile işbirliği yapılarak yapılmıştır. Fabrika İran’ın önemli sanayi merkezlerinden biridir.

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