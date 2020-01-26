26 Oca 2020 14:00
Journalist ID: 2394
News Code: 83648760
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İran kadınlar Basketbol Liginden kareler

Sennendec, IRNA- İrann Kasınlar Basketbol ligi karşılaşmaları çerçevesinde Kürditan ve Tahran takımları karşılaştı.

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