Gezvin, IRNA, İlhai dönemine ait Gezvin Şeyhülislam Medresezi kentin mille tarihi eserler listesine kaydı yaptırılan eserlerdendir.
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İran’da şüpheli bir Corona virüs vakası yoktur
Tahran,İRNA- İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Hüseyin…
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Yezd, İran’ın 8. Büyük ihracat yapılan ili
Yezd, IRNA- Yezd ili 380 milyon dolarlık ihracat rakamı ile İran’ın 8. Büyük ihracat ilidir.
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Tebriz Traktör Fabrikası
Tebriz, IRNA- Merkezi Tebriz’de bulunan Taktör Fabrikası 1968 yılında Romanya ile işbirliği…
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40 bin yabancı üniversite öğrencisi İran’da okumaktadır
Tahran, IRNA- İran üniversitelerinde 40 bine yakın yabancı öğrenci okumaktadır.
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Cehromi: Uzaya fırlatılmaya hazır 6 uydumuz vardır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mohammad Cevad…
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İran kadınlar Basketbol Liginden kareler
Sennendec, IRNA- İrann Kasınlar Basketbol ligi karşılaşmaları çerçevesinde Kürditan ve Tahran…
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İran filmi Japonya’da 3 ödül aldı
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Puya Eşteharedi’nin filmi olan suçsuz isimli filmi Tokyo Bağımsız…
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Gezvin tarihi Şeyhülislam Medresesi
Gezvin, IRNA, İlhai dönemine ait Gezvin Şeyhülislam Medresezi kentin mille tarihi eserler listesine…
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İran Hentbolu Asya’da 6. Sıarada yer aldı
Tahran, İRNA-Katar’da düzenlenen Asya Hnetbol Şampiyonasında İran Milli Hentbol Takımı BAE…
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Laricani, Türkiye’de hayatlarını kaybeden depremzeeler için başsağlığı dileğinde bulundu
Tahran,İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği…
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