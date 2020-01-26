26 Oca 2020 13:54
Journalist ID: 2394
News Code: 83648748
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Gezvin tarihi Şeyhülislam Medresesi

Gezvin, IRNA, İlhai dönemine ait Gezvin Şeyhülislam Medresezi kentin mille tarihi eserler listesine kaydı yaptırılan eserlerdendir.

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