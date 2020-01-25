Taht-ı Cemşid (Persepolis)

Şiraz, İRNA- Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis veya Parse isimleri ile de bilinen Taht-ı Cemşid, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur. Darius'dan sonra tahta çıkan I. Serhas (Xerxes) ve Artakserkses (Ardaşir) şehri büyüterek çeşitli anıtlarla doldurmuşlardır. 1979 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne eklenen Persepolis, Şiraz'ın 63 kilometre uzaklığında Mervdeşt ilçesinde yer almaktadır. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri
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