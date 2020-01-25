25 Oca 2020 10:03
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News Code: 83646794
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İran, Uluslararası Tahti Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın şampiyonu oldu

Şiraz, İRNA- Şiraz'ın Şehit Destgayb Spor Komplkesi'nde düzenlenen 40. Uluslararası Tahti Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda şampiyon İran. 116 yerli ve yabancı güreşçinin katılımıyla düzenlenen bu yarışmalarda İran'ın ardından Ermenistan ve Tacikistan sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri

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