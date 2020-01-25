Şiraz, İRNA- Şiraz'ın Şehit Destgayb Spor Komplkesi'nde düzenlenen 40. Uluslararası Tahti Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda şampiyon İran. 116 yerli ve yabancı güreşçinin katılımıyla düzenlenen bu yarışmalarda İran'ın ardından Ermenistan ve Tacikistan sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri
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İran, Uluslararası Tahti Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın şampiyonu oldu
Şiraz, İRNA- Şiraz'ın Şehit Destgayb Spor Komplkesi'nde düzenlenen 40. Uluslararası Tahti Grekoromen…
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Çin: İran'ın faaliyetleri, NPT'nin ihlali anlamına gelmemektedir
Pekin, İRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü Genel Müdürü Fu Sung İran'ın nükleer faaliyetler…
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İran’ın acil durum ekipleri hazır ol vaziyette beklemektedir
Tahran, IRNA- Türkiye’nin Elazığ kentinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası İran’ın…
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Elazığ depreminde şu ana kadar 19 kişi hayatını kaybetti
Tahran, IRNA- Dün akşam saat 20:55’te Elazığ’da meydana gelen depremde son rakamlara göre 19…
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Tebriz El Gölü Parkında Kardan Adam Festivali
Tebriz, IRNA- Tebriz’in eski ve önemli parklarından olan E Golü Parkında Kardann Adam Festivali…
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Hamadan’da kardan adam festivali
Hamadan, IRNA- Hamadan kentinin parklarından birinde bugün Kardan Adam Festivali düzenlendi.
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Şahrud’un karlı ovaları
Şahrud, IRNA- Yağan kar Şahrud’un ovalarını beyaz örtü ile örtmüştür.
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2019 yılında İran’da 814 ton uyuşturucu bulundu
IRNA- Tahran- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası Kurumlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Kazım…
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Zarif: Normal ülkeler konsolosluk görünümünde mezbahalar işletmez
Tahra, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın İran’a yönelik…
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Şemhani: Bölge halkının Amerika karşısındaki tutumu televizyon şovları ile yalanlanamaz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bölge…
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