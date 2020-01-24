Tebriz, IRNA- Tebriz’in eski ve önemli parklarından olan E Golü Parkında Kardann Adam Festivali yapıldı.
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Tebriz El Gölü Parkında Kardan Adam Festivali
Tebriz, IRNA- Tebriz’in eski ve önemli parklarından olan E Golü Parkında Kardann Adam Festivali…
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Hamadan’da kardan adam festivali
Hamadan, IRNA- Hamadan kentinin parklarından birinde bugün Kardan Adam Festivali düzenlendi.
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Şahrud’un karlı ovaları
Şahrud, IRNA- Yağan kar Şahrud’un ovalarını beyaz örtü ile örtmüştür.
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2019 yılında İran’da 814 ton uyuşturucu bulundu
IRNA- Tahran- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası Kurumlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Kazım…
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Zarif: Normal ülkeler konsolosluk görünümünde mezbahalar işletmez
Tahra, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın İran’a yönelik…
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Şemhani: Bölge halkının Amerika karşısındaki tutumu televizyon şovları ile yalanlanamaz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bölge…
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Bestami Külliyesi Karlar altında
Semnan, IRNA- Semnan ilinde bulunan Bestam kentindeki Bayazit Bastami Türbesi ve tekkesinde…
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Amerika cinayetleri üniversitelerde ders olarak okutulacaktır
Tahran, IRNA- Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Planlama Genel Müdürü Mohammadeza Ahençiyan,…
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Milyonlarca Iraklı Amerika’nın işgaline karşı sokaklara döküldü
Bağdat, IRNA- Milyonlarca Iraklı bu sabah Bağdat’ta ‘’Amerika’ya Hayır’’ sloganı ile sokaklara…
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Şanesaz: Ülkenin ilaç stokları yeterli düzeydedir
Tahran, IRNA- İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Mohammadreza Şanesaz, İran’ın ilaç stoklarının…
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