24 Oca 2020 23:15
Journalist ID: 1942
News Code: 83646523
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Tebriz El Gölü Parkında Kardan Adam Festivali

Tebriz, IRNA- Tebriz’in eski ve önemli parklarından olan E Golü Parkında Kardann Adam Festivali yapıldı.

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