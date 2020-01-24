24 Oca 2020 22:56
Journalist ID: 1942
News Code: 83646510
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Şahrud’un karlı ovaları

Şahrud, IRNA- Yağan kar Şahrud’un ovalarını beyaz örtü ile örtmüştür.

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