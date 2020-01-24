Semnan, IRNA- Semnan ilinde bulunan Bestam kentindeki Bayazit Bastami Türbesi ve tekkesinde bulunan İran’ın en önemli şair ve ariflerinden Bayazit Bestami’nin karlar altındaki türbesinden görüntüler.
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Bestami Külliyesi Karlar altında
Semnan, IRNA- Semnan ilinde bulunan Bestam kentindeki Bayazit Bastami Türbesi ve tekkesinde…
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Amerika cinayetleri üniversitelerde ders olarak okutulacaktır
Tahran, IRNA- Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı Planlama Genel Müdürü Mohammadeza Ahençiyan,…
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Milyonlarca Iraklı Amerika’nın işgaline karşı sokaklara döküldü
Bağdat, IRNA- Milyonlarca Iraklı bu sabah Bağdat’ta ‘’Amerika’ya Hayır’’ sloganı ile sokaklara…
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Şanesaz: Ülkenin ilaç stokları yeterli düzeydedir
Tahran, IRNA- İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Mohammadreza Şanesaz, İran’ın ilaç stoklarının…
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İran Nano Teknoloji standartlarında dünyada 3. Sıradadır
Tahran, IRNA- İran Milli Standartlar Kurumu Başkanı Neyyere Piruzbaht, İran’ın Nano Teknolojide…
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İran asfaltı 19 ülkeye ihraç edilmekte
Tahran, IRNA- İran’da üretilen asfalt dünyanın 19 ülkesine ihraç edilmektedir.
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Musevi: Trump Anlaşması önerisi bağnazlığın göstergesidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Kapsamlı…
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Sattari: Türkiye ile ucuz şekilde bioteknoloji alanına ortaklık yapabiliriz
Ankara, IRNA- İran Cumhurbaşkanının Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Sattari,…
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Musevi: Kudüs Güçleri Komutanını ölümle tehdit etme Amerika’nın devlet terörünü göstermektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Brian…
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İran takımları Asya Şampiyonlar Liginde evlerinde oynayacaklar
Tahran, IRNA- Asya Futbol Konfederasyonu İran takımlarının Asya Şampiyonlar Ligi çerçevesindeki…
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