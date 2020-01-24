24 Oca 2020 11:59
Journalist ID: 1942
News Code: 83646033
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Bestami Külliyesi Karlar altında

Semnan, IRNA- Semnan ilinde bulunan Bestam kentindeki Bayazit Bastami Türbesi ve tekkesinde bulunan İran’ın en önemli şair ve ariflerinden Bayazit Bestami’nin karlar altındaki türbesinden görüntüler.

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