23 Oca 2020 08:17
Journalist ID: 1942
News Code: 83644973
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Şiraz’da kar manzaraları

Şiraz, IRNA- Fars ilinin başşehri Şiraz’da yağan yılın ilk karı sevinçle karşılandı.

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