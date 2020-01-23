Şiraz, IRNA- Fars ilinin başşehri Şiraz’da yağan yılın ilk karı sevinçle karşılandı.
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Erak kentinde karlı gece
Erak, IRNA- Erak kentinden yağan şiddetli kardan dolayı okullar tatil edildi.
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Sattari: Bölgeye gelen yabancılar tarih sayfalarından bile silinmişler
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari, bölgedeki binlerce…
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İran ve Suriye Sosyal Kalkınma alanında işbirliği yapacak
Şam, IRNA- İran ve Suriye arasında Sosyal Kalkınma işbirliği gelişecektir.
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Uluslararası Tahti Güreş karşılaşmaları Şiraz’da başladı
Tahran, IRNA- Uluslararası Tahti güreş karşılaşmaları bugün Şiraz kentinde başladı.
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Zarif: İran komşularıyla görüşmelerde bulunmak istiyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın komşularıyla…
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Dejpesend: Ülkede yabancı yatırım yüzde 32 arttı
Tahran, IRNA- İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, yılın ilk 9 ayında (21 Mart 2019-21 Aralık…
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Şiraz’da kar manzaraları
Şiraz, IRNA- Fars ilinin başşehri Şiraz’da yağan yılın ilk karı sevinçle karşılandı.
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İran’ın yatıcı teknoloji pazar kapasitesi 20 milyar dolar’dır
Kum, IRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Yardımcılığı yetkililerinden Seyyid Mohammad…
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İran Zorhane Sporlarında Şampiyon oldu
Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’ın Bocnurd kentinde düzenlene 3. Uluslararası Zorhane Sporları…
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Tahti Revançi: General Süleymani terörünün amacı bölgede gergiliği artmasıydı
Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, General Süleymani’ye uygulanan…
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