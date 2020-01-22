22 Oca 2020 18:11
Journalist ID: 2391
News Code: 83644623
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İsfahan Feridunşehir Kayak Merkezi'nden kareler

İsfahan, İRNA- İsfahan ilinin merkezi İsfahan kentinin 200 kilometre mesafesinde yer alan Feridunşehir'de kışın gelişi ve kar yağışı ile kayak merkezi canlandı. Fotpğrafçı: Resul Şucai

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