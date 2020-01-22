İsfahan, İRNA- İsfahan ilinin merkezi İsfahan kentinin 200 kilometre mesafesinde yer alan Feridunşehir'de kışın gelişi ve kar yağışı ile kayak merkezi canlandı. Fotpğrafçı: Resul Şucai
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İlk kez bir İranlı tenisçi -14 yaş karşılaşmalarına katılıyor
Tahran, IRNA- İlk kez bir İranlı tenisçi Fransa’da düzenlenen -14 karşılaşmalarında hazır bulunarak…
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İran - Türkiye Teknoloji İş Forumu İstanbul’da düzelendi
Ankara, IRNA- İran - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı…
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Tebriz Maşin Sazi Fabrikasından Türkiye’de 6. İhraç malları yola çıktı
Tebriz, IRNA- İran’ın Doğu Azerbaycan kentinin Başşehri Tebriz’de bulunan Maşin Sazi fabrikasından…
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İran’da elektro manyetik dalgalara dayanıklı Nano boya üretildi
Tahran, IRNA- İran’da elektro manyetik dalgalara dayanıklı Nano Boya üretildi.
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İngiltere’nin İran’a olan borcunu inceleyen mahkeme faaliyete başladı
Londra, IRNA- İngiltere’nin İran’a olan borcunun bir kısmını inceleyn mahkeme bugün faaliyete…
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İsfahan Feridunşehir Kayak Merkezi'nden kareler
İsfahan, İRNA- İsfahan ilinin merkezi İsfahan kentinin 200 kilometre mesafesinde yer alan Feridunşeh…
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Senendec El Dokuma Halı Sergisi
Senendec, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi Senendec'te Uluslararası…
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Kaçarların mimari örneklerinden Damgan Museviye Okulu'ndan görüntüler
Simnan, İRNA- Yaklaşık 200 yıl önce Kaçarlar döneminde inşa edilen Simnan'ın Damgan kentindeki…
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İranlı tekvando antrenörü Avrupa'da eğitim kursu düzenleyecek
Tahran, İRNA- İranlı tekvando antrenörü Nimet Halife, Dünya Tekvando Federasyonu'nun daveti…
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İran sağlıklı şehirler ağın yerleşmesinde öncü ülkelerdendir
Tahran, İRNA- 30 yıl önce Dünyha Sağlıklı Şehirler Programı'na katılan İran, halihazırda Doğu…
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