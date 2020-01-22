Senendec El Dokuma Halı Sergisi

Senendec, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi Senendec'te Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde ülkenin dört bir yanından gelen üreticilerin katılımıtla El Dokuma Halı Sergisi düzenlenmektedir. Fuar 25 Ocak'a kadar faaliyetine devam edecek. Fotoğrafçı: Müslüh Pirhazraiyan
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