22 Oca 2020 18:07
Journalist ID: 2391
News Code: 83644606
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Senendec El Dokuma Halı Sergisi

Senendec, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin merkezi Senendec'te Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde ülkenin dört bir yanından gelen üreticilerin katılımıtla El Dokuma Halı Sergisi düzenlenmektedir. Fuar 25 Ocak'a kadar faaliyetine devam edecek. Fotoğrafçı: Müslüh Pirhazraiyan

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