Kaçarların mimari örneklerinden Damgan Museviye Okulu'ndan görüntüler

Simnan, İRNA- Yaklaşık 200 yıl önce Kaçarlar döneminde inşa edilen Simnan'ın Damgan kentindeki Museviye Okulu veya diğer adıyla Ağa Okulu, 2749 sayı ile İran Ulusal Anıtlar Listesi'nde tescil edilmiştir. Fotoğrafçı: Meysem İsmaili