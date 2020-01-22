22 Oca 2020 17:54
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News Code: 83644600
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Kaçarların mimari örneklerinden Damgan Museviye Okulu'ndan görüntüler

Simnan, İRNA- Yaklaşık 200 yıl önce Kaçarlar döneminde inşa edilen Simnan'ın Damgan kentindeki Museviye Okulu veya diğer adıyla Ağa Okulu, 2749 sayı ile İran Ulusal Anıtlar Listesi'nde tescil edilmiştir. Fotoğrafçı: Meysem İsmaili

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