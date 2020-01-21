21 Oca 2020 15:50
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News Code: 83642942
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Ruhani ve Venezuela Dışişleri Bakanı’nın görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreasa ile bugün başkent Tahran'da bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı. Fotoğrafçı: Merziye Musevi

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