21 Oca 2020 15:47
Journalist ID: 2394
News Code: 83642463
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Bocnurd’da düzenlenen Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası'ndan görüntüler

Bocnurd, İRNA-3. Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası, 21 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla 20 Ocak’ta Kuzey Horasan'ın merkezi Bocnurd'da başladı. Fotoğrafçı: Vahid Hadımi

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