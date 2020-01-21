Taht-ı Fulad (Polat Tahta)

İsfahan, İRNA- Taht-ı Fulad, dünya toplumunda tanımlanmış eşsiz mimariyle inşa edilmiş tarihi bir mezarlıktır. Mezarlık, yaklaşık 800 yıl önce orada gömülü olağanüstü figürler ışığında eşsiz bir statüye sahiptir. Taht-ı Fulad, İran'da tarihi bir mezarlıktır. 13. yüzyılda İlhanlılar döneminde inşa edişen Taht-ı Fulad'ın en eski yapısı olan Baba Rükneddin Türbesi hariç İlhanlılar döneminden kalma tüm türbeler yıkılmıştır. Kaçarlar döneminden mezarlığın büyük bir kısmı yok edilmiş, Pehlevi döneminin sonunda İsfahan'daki en önemli mezarlıktı. Mezarlıkta Kaçar döneminden 20 yapı ve Pehlevi döneminden 17 yapı vardır. Fotoğrafçı: Meryem Alemumen