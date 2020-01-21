21 Oca 2020 16:00
Journalist ID: 2394
News Code: 83642360
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İran-Avusturya Senfoni Orkestrası performansından kareler

Tahran, İRNA- Abdürrıza Emirhani liderliğindeki İran-Avusturya Senfoni Orkestrası, Pazartesi gecesi Tahran'ın Rudeki Salonu'nda sahne aldı. Fotoğrafçı: Mucteba Ahmedlu

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