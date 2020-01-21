21 Oca 2020 15:57
Journalist ID: 2394
News Code: 83642349
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Figüratif Sergisinden görüntüler

Tahran,İRNA- İran Heykeltıraşlar Derneği, İranşehir galerisinin işbirliği ile hastalık teması ile 3. Figüratif Sergisini düzenlendi. Fotoğrafçı: Asger Hamse

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