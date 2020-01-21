Tahran,İRNA- İran Heykeltıraşlar Derneği, İranşehir galerisinin işbirliği ile hastalık teması ile 3. Figüratif Sergisini düzenlendi. Fotoğrafçı: Asger Hamse
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İran tamamen güvenlidir
Gürgan, İRNA- İran'ın Gürgan Belediyesi Basketbol Takımı'nda oynayan Amerikalı basketbolcu…
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Ukrayna: İran uçak kazasına ilişkin taahhütlerini uygulamıştır
Tahran, İRNA- Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Ruhani…
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Taht-ı Fulad (Polat Tahta)
İsfahan, İRNA- Taht-ı Fulad, dünya toplumunda tanımlanmış eşsiz mimariyle inşa edilmiş tarihi…
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ABD Demokrat aday adayı, İranlı öğrencinin ihracının durdurulmasını istedi
Tahran, İRNA- 2020 Başkanlık yarışında Demokratların önde gelen aday adaylarından Elizabeth…
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İran-Avusturya Senfoni Orkestrası performansından kareler
Tahran, İRNA- Abdürrıza Emirhani liderliğindeki İran-Avusturya Senfoni Orkestrası, Pazartesi…
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Figüratif Sergisinden görüntüler
Tahran,İRNA- İran Heykeltıraşlar Derneği, İranşehir galerisinin işbirliği ile hastalık teması…
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Bender Abbas’ta Hindu tıpnağından kareler
Bender Abbas, İRNA- Hindu Tapınağı, Bender Abbas'ın olağanüstü tarihi eserlerinden biridir.…
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İranlı güreşçi Hasan Yezdani, dünyanın en iyi serbest güreşçisi seçildi
Tahran, İRNA- Dünya Güreş Birliği'nin İtalya'daki Matteo Pellicone yarışmalarından sonra açıkladığı…
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Ruhani ve Venezuela Dışişleri Bakanı’nın görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreasa ile bugün…
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Bocnurd’da düzenlenen Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası'ndan görüntüler
Bocnurd, İRNA-3. Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası, 21 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla 20…
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