Bender Abbas, İRNA- Hindu Tapınağı, Bender Abbas'ın olağanüstü tarihi eserlerinden biridir. Bina 1892 yılından Bender Abbas'ın o zamanki hükümdarı Muhammed Hasan Han Sa'dül-Malek döneminde Hintli tüccarlar tarafından toplanan Hindular'ın önerileriyle inşa edildi. Bina esas olarak üzerinde kubbe bulunan merkezi bir kare odadır. Bu kubbenin mimari tarzı eşsiz ve İran prototip mimarisinden bağımsızdır. Bu anıtın tasarımı tamamen Hint mimarisinden esinlenmiştir. Fotoğrafçı: Ahmet Dehkürdi
-
İran tamamen güvenlidir
Gürgan, İRNA- İran'ın Gürgan Belediyesi Basketbol Takımı'nda oynayan Amerikalı basketbolcu…
-
Ukrayna: İran uçak kazasına ilişkin taahhütlerini uygulamıştır
Tahran, İRNA- Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Ruhani…
-
Taht-ı Fulad (Polat Tahta)
İsfahan, İRNA- Taht-ı Fulad, dünya toplumunda tanımlanmış eşsiz mimariyle inşa edilmiş tarihi…
-
ABD Demokrat aday adayı, İranlı öğrencinin ihracının durdurulmasını istedi
Tahran, İRNA- 2020 Başkanlık yarışında Demokratların önde gelen aday adaylarından Elizabeth…
-
İran-Avusturya Senfoni Orkestrası performansından kareler
Tahran, İRNA- Abdürrıza Emirhani liderliğindeki İran-Avusturya Senfoni Orkestrası, Pazartesi…
-
Figüratif Sergisinden görüntüler
Tahran,İRNA- İran Heykeltıraşlar Derneği, İranşehir galerisinin işbirliği ile hastalık teması…
-
Bender Abbas’ta Hindu tıpnağından kareler
Bender Abbas, İRNA- Hindu Tapınağı, Bender Abbas'ın olağanüstü tarihi eserlerinden biridir.…
-
İranlı güreşçi Hasan Yezdani, dünyanın en iyi serbest güreşçisi seçildi
Tahran, İRNA- Dünya Güreş Birliği'nin İtalya'daki Matteo Pellicone yarışmalarından sonra açıkladığı…
-
Ruhani ve Venezuela Dışişleri Bakanı’nın görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreasa ile bugün…
-
Bocnurd’da düzenlenen Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası'ndan görüntüler
Bocnurd, İRNA-3. Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası, 21 ülkeden 100 sporcunun katılımıyla 20…
yorumunuz