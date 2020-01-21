Bender Abbas’ta Hindu tıpnağından kareler

Bender Abbas, İRNA- Hindu Tapınağı, Bender Abbas'ın olağanüstü tarihi eserlerinden biridir. Bina 1892 yılından Bender Abbas'ın o zamanki hükümdarı Muhammed Hasan Han Sa'dül-Malek döneminde Hintli tüccarlar tarafından toplanan Hindular'ın önerileriyle inşa edildi. Bina esas olarak üzerinde kubbe bulunan merkezi bir kare odadır. Bu kubbenin mimari tarzı eşsiz ve İran prototip mimarisinden bağımsızdır. Bu anıtın tasarımı tamamen Hint mimarisinden esinlenmiştir. Fotoğrafçı: Ahmet Dehkürdi