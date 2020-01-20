21 Oca 2020 00:41
Journalist ID: 1942
News Code: 83641938
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Tarihi Mollabaşı Evi

İsfahan, IRNA- İsfahan kentinde bulunan tarihi Mollabaşı Evi, Kaçarlar dönemine Nasireddin Şah’ın sarayında yıldız bilimdi olarak bulunan Mollabaşi tarafından yapılmıştır.

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