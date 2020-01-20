Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan’ın Başşehri Tebriz’in geleneksel tatlılarından biri Baklava’dır. Tebriz’den esinlenen birçok İran kentinde Baklava yapılmaktadır.
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Tarihi Mollabaşı Evi
İsfahan, IRNA- İsfahan kentinde bulunan tarihi Mollabaşı Evi, Kaçarlar dönemine Nasireddin…
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Tebriz’de geleneksel baklava yapımı
Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan’ın Başşehri Tebriz’in geleneksel tatlılarından biri Baklava’dır.…
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İran Filmi Dakka Festivalinin en iyi film ödülünü kazandı
Tahran, IRNA- Said Zamaniyan’ın senaryosunu yazıp yönettiği Sur Boz isimli film Dakka Film…
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Geçen sene 1.4 milyar dolay plastik ürünler ihraç edildi
IRNA, Tahran- İran’dan geçen sene 590 bin tona yakın plastik ürünler ihraç edildi ve bu miktar…
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Yılın ilk 3 çeyreğinde çelik külçe üretimi 15.3 milyon tonu aştı
Tahran, İRNA- İran Madenler ve Maden Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu'nun açıkladığı rapora…
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Polis misyonlarının hızlandırılması için İran polisi ile Ankara arasındaki iş birliği güçlendirilmeli
Tahran, İRNA- İran Polis Teşkilatı Uluslararası Dairesi Başkanı General Hadi Şirzad, İran'ın…
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İran'ın nükleer konusunun BMGK'ye gönderilmesi durumunda Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekiliriz
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'Avrupalılar yersiz davranışlarına devam…
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Semirom Şelalesi kışın güzel doğası ile dikkat çekiyor
İsfahan, İRNA- İran'ın İsfahan iline bağlı Semirom ilçesinin en gözde turistik mekanlarından…
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Tebriz Klasik Arabalar Müzesi'nden görüntüler
Tebriz, İRNA- 2014 yılında Tebriz'de faaliyete başlayan Klasik Arabaları Müzesi, Halil Geffari…
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İran ve Venezuela Dışişleri Bakanları’nın görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile 20 Ocak günü…
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