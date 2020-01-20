21 Oca 2020 00:36
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News Code: 83641936
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Tebriz’de geleneksel baklava yapımı

Tebriz, IRNA- Doğu Azerbaycan’ın Başşehri Tebriz’in geleneksel tatlılarından biri Baklava’dır. Tebriz’den esinlenen birçok İran kentinde Baklava yapılmaktadır.

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