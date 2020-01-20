Semirom Şelalesi kışın güzel doğası ile dikkat çekiyor

İsfahan, İRNA- İran'ın İsfahan iline bağlı Semirom ilçesinin en gözde turistik mekanlarından biri, şehir ile aynı ismi paylaşan şelaledir. Semirom Şelalesi İran'daki en güzel şelalelerden biridir. 35 metre yüksekliğindeki bu doğal turistik mekan, 2011 yılında İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu tarafından İran Doğal Mirası Listesi'nin 19. eseri olarak tescil edildi. Şelale, Semirom'un 4 kilometre doğusunda yer alıyor. Fotoğrafçı: Zehra Bağban