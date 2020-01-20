Tebriz Klasik Arabalar Müzesi'nden görüntüler

Tebriz, İRNA- 2014 yılında Tebriz'de faaliyete başlayan Klasik Arabaları Müzesi, Halil Geffari isimli kişinin çabalarıyla kuruldu. Müzede gözler önüne serilen klasik arabalar, Almanya, ABD ve Japonya'dan Ford, Benz, Chevrolet & Buick, Studi Baker, Chrysler, Volkswagen, Dodge ve diğer markalardan oluşmaktadır. Fotoğrafçı: Meryem Yusufi