20 Oca 2020 15:55
Journalist ID: 2394
News Code: 83641439
0 Persons

İran ve Venezuela Dışişleri Bakanları’nın görüşmesinden kareler

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile 20 Ocak günü başkent Tahran’da bir araya gelerek, ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 0 =