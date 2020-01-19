19 Oca 2020 22:16
Journalist ID: 2394
News Code: 83640383
0 Persons

İran ve Azerbaycan Sınır Muhafız Güçleri Komutanları'nın Astara sınırını ziyaretinden görüntüler

Astara, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Kasım Rızayi ile Azerbaycan Sınır Muhafiz Güçleri Komutanı Elçin Quliyev, Astara kara sınırını 19 Ocak günü ziyaret etti. Fotoğrafçı: Yusuf Hidayeti

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 11 =