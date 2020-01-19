Astara, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Kasım Rızayi ile Azerbaycan Sınır Muhafiz Güçleri Komutanı Elçin Quliyev, Astara kara sınırını 19 Ocak günü ziyaret etti. Fotoğrafçı: Yusuf Hidayeti
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İran ve Azerbaycan Sınır Muhafız Güçleri Komutanları'nın Astara sınırını ziyaretinden görüntüler
Astara, İRNA- İran Sınır Muhafız Güçleri Komutanı General Kasım Rızayi ile Azerbaycan Sınır…
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