19 Oca 2020 17:13
Journalist ID: 2394
News Code: 83640017
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İran Kadınlar Plaj Ragbi Şampiyonası'ndan kareler

Kirman, İRNA- Kiş adasında düzenlenen İran Kadınlar Plaj Ragbi Şampiyonas'ında Kirman, Tahran takımını yenerek şampiyon oldu.

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