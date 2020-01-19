İran tasarımı Zafer uydusunun faaliyete başlamasından görüntüler

Tahran, İRNA- 19 Ocak günü İran Bilim ve Sanayi Üniversitesi'nde düzenlenen bir törenle İranlı bilim adamları ve uzmanlar tarafından tasarlanan Zafer uydusuunn faaliyete başlama törenine İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri katıldı. Fotoğrafçı: Mahmut Babayi
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