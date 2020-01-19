Su ve hayat dolu Kamcan Göleti'nden manzaralar

Şiraz, İRNA- Fars ilinin Herame ilçesinde bulunan Uluslararası Kamcan, göletlerin canlandırılmasında halk iradesinin bir örneğidir. Bir zamanlar, susuz ve kurak bir çöl olan bölge, şimdilerde yerel toplumun iradesi ve Allah'ın lütfu ile yenilenip canlanmıştır. Fotoğrafçı: Şiva Sadat Attaran