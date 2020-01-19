19 Oca 2020 17:08
Journalist ID: 2394
News Code: 83639423
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Su ve hayat dolu Kamcan Göleti'nden manzaralar

Şiraz, İRNA- Fars ilinin Herame ilçesinde bulunan Uluslararası Kamcan, göletlerin canlandırılmasında halk iradesinin bir örneğidir. Bir zamanlar, susuz ve kurak bir çöl olan bölge, şimdilerde yerel toplumun iradesi ve Allah'ın lütfu ile yenilenip canlanmıştır. Fotoğrafçı: Şiva Sadat Attaran

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