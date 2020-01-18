18 Oca 2020 16:58
Journalist ID: 2391
News Code: 83638732
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Kaçar dönemine ait pullar sergilendi

Kirman, İRNA- İran'da 1795-1925 yılları arasında hüküm sürmüş Türk Kaçar devleti döneminden günümüze çok sayıda tarihi eser ve anıt miras kalmıştır. Bunlar arasında pulları da saymak mümkün. Görüntülerde bunlardan bir kısmını görebilirsiniz. Kameraman: Ebülhasan Şahi

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