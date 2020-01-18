Kaçar dönemine ait pullar sergilendi

Kirman, İRNA- İran'da 1795-1925 yılları arasında hüküm sürmüş Türk Kaçar devleti döneminden günümüze çok sayıda tarihi eser ve anıt miras kalmıştır. Bunlar arasında pulları da saymak mümkün. Görüntülerde bunlardan bir kısmını görebilirsiniz. Kameraman: Ebülhasan Şahi