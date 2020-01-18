Uluslararası Bocnurd Zorhane Sporları'na katılan takımların antrenmanlarından kareler

Bocnurd, İRNA- Kuzey Horasan'ın merkezi Bocnurd'da düzenlenen Uluslararası Zorhane Sporlar Yarışmaları'na katılan yabancı yakımlar, Bocnurd Alidoht Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı. 18 Ocak günü başlayan bu müsabakalar, 22 Ocak gününde sona erecek.
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