18 Oca 2020 16:26
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News Code: 83638695
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Uluslararası Bocnurd Zorhane Sporları'na katılan takımların antrenmanlarından kareler

Bocnurd, İRNA- Kuzey Horasan'ın merkezi Bocnurd'da düzenlenen Uluslararası Zorhane Sporlar Yarışmaları'na katılan yabancı yakımlar, Bocnurd Alidoht Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı. 18 Ocak günü başlayan bu müsabakalar, 22 Ocak gününde sona erecek.

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