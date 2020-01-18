18 Oca 2020 16:10
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News Code: 83638646
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Uluslararası Bocnurd Zorhane Sporları Festivali'nden görüntüler

Bircend, İRNA- İran'ın Afganistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'da düzenlenen Uluslararası Zorhane Sporları Festivali'ne Afganistan, Irak, Endonezya ve Uganda'dan sporcular katıldı. Fotoğrafçı: Muctaba Gorgi

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