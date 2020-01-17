17 Oca 2020 16:59
Journalist ID: 1942
News Code: 83637471
0 Persons

İran halkı ülke genelinde yürüyüşler düzenledi

Tahran, IRNA- İran genelinde halkı Cuma Namaz törenleri sonrasında İslam Cumhuriyetine destek ve uçak kazasında hayatlarını kaybedenleri ailelerinin acılarını paylaşmak için yürüyüşler düzenlediler.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 9 =