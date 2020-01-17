17 Oca 2020 14:34
Journalist ID: 1942
News Code: 83637298
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Tahran Cuma Namazı Ayetullah Hamenei’nin İmamlığında kılındı

Tahran, IRNA- Tahran Cuma Namazı bugün İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin imamlığında kılındı.

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