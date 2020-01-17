17 Oca 2020 09:11
Journalist ID: 1942
News Code: 83636988
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Beluçistan’da selden zarar görenlerden havadan yardımlar yapılmakta

Zahedan, IRNA- İran’ın Pakistan sınırında yer alan Beluçistan bölgesinde şiddetli yağışlardan zarar görenlere havadan yardımlar yapılmaktadır.

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