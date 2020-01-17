Beluçistan’da selden zarar görenlerden havadan yardımlar yapılmakta

Zahedan, IRNA- İran’ın Pakistan sınırında yer alan Beluçistan bölgesinde şiddetli yağışlardan zarar görenlere havadan yardımlar yapılmaktadır.
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Zarif, Umman ve Kanada Dışişleri Bakanları ile görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Moammad Cevad Zarif, Umman’ın başkenti…
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İran halkı ülke genelinde yürüyüşler düzenledi
Tahran, IRNA- İran genelinde halkı Cuma Namaz törenleri sonrasında İslam Cumhuriyetine destek…
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Tahran Cuma Namazı Ayetullah Hamenei’nin İmamlığında kılındı
Tahran, IRNA- Tahran Cuma Namazı bugün İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin…
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Zarif, Kanada Dışişleri Bakanı ile görüşecektir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, birkaç saat içinde…
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Ayetullah Hamenei: Devrim Muhafızlarının Amerika’ya darbesi ABD haysiyetine darbeydi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Devrim Muhafızlarının Amerika…
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General Hatemi: Amerika üssü yerel füze gücü kullanılarak hedef alınmıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran’ın her maceracılığa…
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Musevi: Ukrayna uçağının düşmesi siyasi malzeme yapılmamalı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, üzüntü…
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Gazze yine Siyonist rejim tarafından hedef alındı
Tahran, IRNA- Siyonist rejim güçleri Gazze şeridini havadan hedef aldı.
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İranlı boksörler Ahmet Cömert Turnuvasında 7 bronz madalyayı garantilediler
Tahran, IRNA- İstanbul’da düzenlenen Ahmet Cömert Boks Turnuvasında İranlı boksörler 3. Gün…
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Beluçistan’da selden zarar görenlerden havadan yardımlar yapılmakta
Zahedan, IRNA- İran’ın Pakistan sınırında yer alan Beluçistan bölgesinde şiddetli yağışlardan…
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