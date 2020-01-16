16 Oca 2020 11:23
Journalist ID: 1942
News Code: 83636226
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Gorgan İmadiye Medresesi

Gorgan, IRNA- Gorgan’da bulunan ve bazı rivayetlere göre İran’ın en eski dini medresesi olan Gorgan İmadiye Medresesi, Teymuri hanedanı döneminde hizmete girmiştir. Bu medrese Sefevi hanedanı döneminde elden geçirilmiştir ve günümüzde de dini medrese olarak kullanılmaktadır.

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