Gorgan, IRNA- Gorgan’da bulunan ve bazı rivayetlere göre İran’ın en eski dini medresesi olan Gorgan İmadiye Medresesi, Teymuri hanedanı döneminde hizmete girmiştir. Bu medrese Sefevi hanedanı döneminde elden geçirilmiştir ve günümüzde de dini medrese olarak kullanılmaktadır.