Gorgan, IRNA- Gorgan’da bulunan ve bazı rivayetlere göre İran’ın en eski dini medresesi olan Gorgan İmadiye Medresesi, Teymuri hanedanı döneminde hizmete girmiştir. Bu medrese Sefevi hanedanı döneminde elden geçirilmiştir ve günümüzde de dini medrese olarak kullanılmaktadır.
-
Gorgan İmadiye Medresesi
Gorgan, IRNA- Gorgan’da bulunan ve bazı rivayetlere göre İran’ın en eski dini medresesi olan…
-
Abbasi Müzesi
Tahran, IRNA- Tahran’da 42 yıldan beri hizmet veren Abbasi Müzesinde geçen yüzyıla kadar olan…
-
Zarif ve Shanchar, İran-Hindistan ilişkilerindeki son gelişmeleri inceledi
Yeni Delhi, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Hindistan…
-
İranlı fotoğrafçı Kırgızistan’da altın madalya kazandı
Tahran, IRNA- Eher kentinin tanınmış fotoğraf sanatçısı Said Gasemi, Kırgızistan Uluslararası…
-
Zarif: AB, İran ve KOEP karşısındaki davranışlarını düzeltmeli
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, AB’nin İran ve…
-
Baidinejad: KOEP’i alternatif bir planla değiştirmek içi bir neden yoktur
Londra, IRNA- İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un…
-
Zarif: General Süleymani’nin terörü Amerika’nın bölgedeki varlığının sonudur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, General Süleymani’nin…
-
Zarif: KOEP’in geleceği İran’a eğil 3 Avrupa ülkesine bağlıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Kapsamlı Ortak…
-
Batı Azerbaycan ili ve Türkiye sınır illeri polis teşkilatı arasında işbirliği gelişecektir
Urumiye, IRNA- İran’ın Batı Azerbaycan ile ve Türkiye’nin 4 sınır arasında 550 km’lik sınırın…
-
Zarif, Danimarka Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran ve Danimarka Dışişleri Bakanları Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma ile…
yorumunuz