Tahran, IRNA- Tahran’da 42 yıldan beri hizmet veren Abbasi Müzesinde geçen yüzyıla kadar olan İslami sanatlar, hat ve tarihi eserler sergilenmektedir.
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Gorgan İmadiye Medresesi
Gorgan, IRNA- Gorgan’da bulunan ve bazı rivayetlere göre İran’ın en eski dini medresesi olan…
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Abbasi Müzesi
Tahran, IRNA- Tahran’da 42 yıldan beri hizmet veren Abbasi Müzesinde geçen yüzyıla kadar olan…
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Zarif ve Shanchar, İran-Hindistan ilişkilerindeki son gelişmeleri inceledi
Yeni Delhi, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Hindistan…
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İranlı fotoğrafçı Kırgızistan’da altın madalya kazandı
Tahran, IRNA- Eher kentinin tanınmış fotoğraf sanatçısı Said Gasemi, Kırgızistan Uluslararası…
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Zarif: AB, İran ve KOEP karşısındaki davranışlarını düzeltmeli
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, AB’nin İran ve…
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Baidinejad: KOEP’i alternatif bir planla değiştirmek içi bir neden yoktur
Londra, IRNA- İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un…
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Zarif: General Süleymani’nin terörü Amerika’nın bölgedeki varlığının sonudur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, General Süleymani’nin…
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Zarif: KOEP’in geleceği İran’a eğil 3 Avrupa ülkesine bağlıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Kapsamlı Ortak…
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Batı Azerbaycan ili ve Türkiye sınır illeri polis teşkilatı arasında işbirliği gelişecektir
Urumiye, IRNA- İran’ın Batı Azerbaycan ile ve Türkiye’nin 4 sınır arasında 550 km’lik sınırın…
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Zarif, Danimarka Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran ve Danimarka Dışişleri Bakanları Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma ile…
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