16 Oca 2020 11:15
Journalist ID: 1942
News Code: 83636211
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Abbasi Müzesi

Tahran, IRNA- Tahran’da 42 yıldan beri hizmet veren Abbasi Müzesinde geçen yüzyıla kadar olan İslami sanatlar, hat ve tarihi eserler sergilenmektedir.

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