15 Oca 2020 15:10
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News Code: 83635397
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İranlı gazilerin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği önünde düzenledikleri gösteriden kareler

Tahran, İRNA- 15 Ocak Çarşamba günü bir grup İranlı gazi, ABD'nin İran'da çıkarlarını gözeten büyükelçilik olarak görev yapan İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği önünde toplanarak, ABD'nin Irak ve bölgedeki eylemlerinini ve General Kasım Süleymani'yi terörünü şiddetle kınadı. Fotoğrafçı: Emin Celali

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