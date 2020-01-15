Tahran, İRNA- 15 Ocak Çarşamba günü bir grup İranlı gazi, ABD'nin İran'da çıkarlarını gözeten büyükelçilik olarak görev yapan İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği önünde toplanarak, ABD'nin Irak ve bölgedeki eylemlerinini ve General Kasım Süleymani'yi terörünü şiddetle kınadı. Fotoğrafçı: Emin Celali
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Batı Azerbaycan ili ve Türkiye sınır illeri polis teşkilatı arasında işbirliği gelişecektir
Urumiye, IRNA- İran’ın Batı Azerbaycan ile ve Türkiye’nin 4 sınır arasında 550 km’lik sınırın…
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Zarif, Danimarka Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran ve Danimarka Dışişleri Bakanları Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma ile…
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Rusya, İran füze programının KOEP’te yer almasına karşı çıktı
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, ülkesinin İran füze programının…
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Büyükelçimiz önümüzdeki günlerde Tahran'a geri dönecek
Londra, İRNA- İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'nin Londara'da bulunduğu…
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Zarif, Hindistan'da görüşmelerine devam ediyor
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan'da düzenlenen 5. Uluslararası…
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Aras Serbest Bölgesi'nden yapılan ihracat %100 arttı
Tahran, İRNA- Aras Serbest Bölgesi Kuurmu Ekonomik ve Yatırım Dairesi Başkan Yardımcısı Sefer…
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İranlı gazilerin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği önünde düzenledikleri gösteriden kareler
Tahran, İRNA- 15 Ocak Çarşamba günü bir grup İranlı gazi, ABD'nin İran'da çıkarlarını gözeten…
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Bir grup İranlı gazi, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği önünde toplandı
Tahran, İRNA- Bir grup İranlı savaş gazisi, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğ önünde toplanarak…
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Avrupa Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerini yerine getirmemiştir
Yeni Delhi, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupalıları Nükleer Anlaşma taahhütlerini yerine getirmedikleri için eleştirdi
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir kez daha 3 AB ülkesini Nükleer Anlaşma kapsamındaki…
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