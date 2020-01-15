İsfahan ve Senendec'te kar yağışı güzel manzaralar olutşurdu

İsfahan, İRNA- Son günlerde yurdun dört bir yanında yağan kar yağışı sonucu, ülkenin birçok şehri beyaza büründü. Görüntülerde İsfahan ile Senedec'te yağan karın oluşturduğu manzaralardan kesitler yer almaktadır.
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Batı Azerbaycan ili ve Türkiye sınır illeri polis teşkilatı arasında işbirliği gelişecektir
Urumiye, IRNA- İran’ın Batı Azerbaycan ile ve Türkiye’nin 4 sınır arasında 550 km’lik sınırın…
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Zarif, Danimarka Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran ve Danimarka Dışişleri Bakanları Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma ile…
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Rusya, İran füze programının KOEP’te yer almasına karşı çıktı
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, ülkesinin İran füze programının…
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Büyükelçimiz önümüzdeki günlerde Tahran'a geri dönecek
Londra, İRNA- İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'nin Londara'da bulunduğu…
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Zarif, Hindistan'da görüşmelerine devam ediyor
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan'da düzenlenen 5. Uluslararası…
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Aras Serbest Bölgesi'nden yapılan ihracat %100 arttı
Tahran, İRNA- Aras Serbest Bölgesi Kuurmu Ekonomik ve Yatırım Dairesi Başkan Yardımcısı Sefer…
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İranlı gazilerin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği önünde düzenledikleri gösteriden kareler
Tahran, İRNA- 15 Ocak Çarşamba günü bir grup İranlı gazi, ABD'nin İran'da çıkarlarını gözeten…
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Bir grup İranlı gazi, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği önünde toplandı
Tahran, İRNA- Bir grup İranlı savaş gazisi, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliğ önünde toplanarak…
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Avrupa Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerini yerine getirmemiştir
Yeni Delhi, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupalıları Nükleer Anlaşma taahhütlerini yerine getirmedikleri için eleştirdi
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir kez daha 3 AB ülkesini Nükleer Anlaşma kapsamındaki…
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