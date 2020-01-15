15 Oca 2020 09:23
Journalist ID: 2391
News Code: 83634621
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İsfahan ve Senendec'te kar yağışı güzel manzaralar olutşurdu

İsfahan, İRNA- Son günlerde yurdun dört bir yanında yağan kar yağışı sonucu, ülkenin birçok şehri beyaza büründü. Görüntülerde İsfahan ile Senedec'te yağan karın oluşturduğu manzaralardan kesitler yer almaktadır.

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