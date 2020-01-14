İran Parahalter Şampiyonası'ndan görüntüler

Tahran, İRNA- 26. İran Parahalter Şampiyonası, Gazi ve Engelliler Federasyonu'na bağlı sahada düzenlenmektedir. Şampiyona Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin gözetimi altında, federasyonun binasında Salı gününe kadar devam edecek. Fotoğrafçı: Emin Celali