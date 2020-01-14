İran Parahalter Şampiyonası'ndan görüntüler

Tahran, İRNA- 26. İran Parahalter Şampiyonası, Gazi ve Engelliler Federasyonu'na bağlı sahada düzenlenmektedir. Şampiyona Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin gözetimi altında, federasyonun binasında Salı gününe kadar devam edecek. Fotoğrafçı: Emin Celali
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İran, Asya'da tesis endüstrisinde beşinci sırada
İsfahan, İRNA- İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı Isı ve Soğutma Endüstrisi Dairesi…
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İsfahan ve Senendec'te kar yağışı güzel manzaralar olutşurdu
İsfahan, İRNA- Son günlerde yurdun dört bir yanında yağan kar yağışı sonucu, ülkenin birçok…
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Bocnurd Dünya Zorhane Sporları Şampiyonası'na 100 yabancı sporcu katılacak
Bocnrud, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ilinin merkezi Borcnud'da…
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Bu sene toplantıya 100 ülkeden 700’ü aşkın temsilci katılmaktadır.
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in katılımıyla Hindistan’…
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Zarif, Almanya Dış İlişkiler Devlet Bakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Yenni Delhi’de…
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İran-Azerbaycan ticaret hacmi yüzde 30 arttı
Bakü, IRNA- Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran-Azerbaycan ticaret hacminin…
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‘’13 Nolu Oda’’ isimli kısa film 3. Uluslararası ödülünü kazandı
Tahran, IRNA- ‘’13 Nolu Oda’’ isimli İran filmi 3. Uluslararası ödülünü kazandı.
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Musevi: Avrupalılar İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararının sonuçlarına katlanırlar
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Avrupalıların…
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33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılan 10 İranlı boksörün rakipleri belli oldu
Tahran, İRNA- 33. Ahmet Cömert Boks Turnuvası'na katılan 10 İranlı boksörün rakipleri belli…
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Bölge halkları, saldırganları kovmak için bir an bile durmamalı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Bölge halkları, ABD'nin bölgede askeri varlığna…
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